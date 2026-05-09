В Вене не смогли без ошибок подписать надгробия красноармейцев
Обложка © Telegram / Посольство в Австрии
Советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены, которое осквернили накануне Дня Победы, восстановили.
Повреждённые вандалами надгробия оперативно заменили на новые. Однако на некоторых из них есть орфографические ошибки, пишет ТАСС.
Накануне Дня Победы в Вене во второй раз осквернили советское военное захоронение на Центральном кладбище. Вандалы повредили надгробия солдат Красной армии, которые погибли, освобождая Австрию от нацизма. В посольстве заявили, что это не случайное хулиганство, а намеренная атака на историческую память.
