В Вене не смогли без ошибок подписать надгробия красноармейцев

Повреждённые вандалами надгробия оперативно заменили на новые. Однако на некоторых из них есть орфографические ошибки, пишет ТАСС.

Накануне Дня Победы в Вене во второй раз осквернили советское военное захоронение на Центральном кладбище. Вандалы повредили надгробия солдат Красной армии, которые погибли, освобождая Австрию от нацизма. В посольстве заявили, что это не случайное хулиганство, а намеренная атака на историческую память.