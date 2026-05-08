8 мая, 17:16

В Вене накануне 9 Мая вновь осквернили могилы советских солдат

Обложка © Telegram / Посольство в Австрии

Накануне Дня Победы в Вене во второй раз осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище. Об этом сообщило Посольство России в Австрии.

В результате действий вандалов пострадали надгробия солдат Красной армии. Эти воины пали в боях за освобождение Австрии от нацизма. В дипмиссии назвали произошедшее не случайным хулиганством, а сознательной атакой на историческую память.

«Речь идёт о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы», — отмечается в публикации.

Бастрыкин приказал завести дело из-за осквернения советского мемориала в Австрии
Напомним, о первом осквернении памятника воинам, павшим за освобождение Австрии, стало известно в конце апреля. Дипломаты РФ назвали случившееся «подлой выходкой», которая была совершена в канун 9 Мая. Такой выбор даты, по их мнению, придаёт акту вандализма особый цинизм. Российская сторона настояла, чтобы австрийский МИД нашёл и привлёк к ответственности преступников.

Александра Мышляева
