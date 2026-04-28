В Вене осквернили советское воинское захоронение

В Вене неизвестные осквернили советское воинское захоронение. Об этом сообщает посольство России в Австрии. В связи с этим дипмиссия направила в МИД страны ноту с требованием принять необходимые меры.

Осквернённое захоронение. Фото © Telegram / Посольство в Австрии

«Посольством получена информация об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене. Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской. Особо циничным является то, что эта подлая выходка была совершена накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении.

В МИД Австрии направлена официальная нота. В ней содержится требование провести расследование, установить причастных к осквернению и обеспечить дальнейшую защиту мемориала.

А ранее в Кировской области суд вынес приговор местному жителю за публичную демонстрацию нацистской символики. В городе Котельнич 18-летний юноша, находясь у мемориала Великой Отечественной войны с Вечным огнём, на глазах у посторонних людей показал нацистское приветствие. Свои действия он записал на камеру мобильного телефона, после чего опубликовал ролик в открытом сообществе одного из мессенджеров.