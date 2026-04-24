Жителя Кировской области осудили за нацистское приветствие у Вечного огня

В Кировской области суд вынес приговор местному жителю за публичную демонстрацию нацистской символики. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, молодой человек признан виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Установлено, что в августе 2025 года в городе Котельнич 18-летний юноша, находясь у мемориала Великой Отечественной войны с Вечным огнём, на глазах у посторонних людей показал нацистское приветствие. Свои действия он записал на камеру мобильного телефона, после чего опубликовал ролик в открытом сообществе одного из мессенджеров. Позднее фигурант повторил этот жест.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, молодому человеку запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением материалов в сети.

Ранее Life.ru писал, что в Иванове перед судом предстанет 67-летний житель Владимирской области, уроженец Холуя, по обвинению в осквернении символов воинской славы РФ. Согласно материалам дела, он нанёс изображения украинского флага и нацистской свастики на надгробия своих родителей, при этом его отец являлся ветераном Великой Отечественной войны. Мужчине инкриминируются статьи, касающиеся осквернения мест захоронений и реабилитации нацизма.