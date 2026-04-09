Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон также предусматривает наказание за оскорбление памяти жертв геноцида. Соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ. Какие именно санкции грозят нарушителям, в тексте закона будет уточнено дополнительно.