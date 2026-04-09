Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон также предусматривает наказание за оскорбление памяти жертв геноцида. Соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ. Какие именно санкции грозят нарушителям, в тексте закона будет уточнено дополнительно.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться международного признания нападения нацистской Германии на Советский Союз актом геноцида против народа СССР, подчеркнув важность сохранения вклада советских людей в победу над нацизмом. Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отрицание этого геноцида и оскорбление памяти жертв, дополнив статьи 243.4 и 354.1 УК РФ. Спикер Вячеслав Володин заявил, что инициатива направлена на защиту исторической памяти и недопущение повторения зверств.
