Госдума одобрила уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа нацистами и оскорбление памяти жертв. Документ дополняет статьи 243.4 и 354.1 УК РФ, вводя наказание за уничтожение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также за публичное отрицание самого факта геноцида и оскорбление памяти погибших.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива направлена на защиту исторической памяти и противодействие попыткам реабилитации нацизма.

«Этим зверствам нет и не может быть оправдания. Нельзя допустить их повторения», — заявил он.

Автор проекта Ольга Занко отметила рост попыток фальсификации истории Великой Отечественной войны за рубежом. По её словам, искажение памяти — это оружие, разъедающее страну изнутри. Это разрывает связь между поколениями и провоцирует межнациональную рознь.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена добиваться международного признания нападения нацистской Германии на Советский Союз актом геноцида против народа СССР. Он также подчеркнул важность сохранения вклада советских людей в победу над нацизмом.