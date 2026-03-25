25 марта, 07:23

Москалькова призвала защитить русскоязычных на Украине от культурного геноцида

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к мировому сообществу с призывом принять меры для защиты русскоязычного населения Украины. Причиной стало заявление украинского «мовного омбудсмена» о намерении увеличить штрафы за использование русского языка вдвое.

«Решительно осуждаю и призываю мировое сообщество обратить пристальное внимание на вопиющие факты культурного геноцида и принять меры по защите русскоязычного населения», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Она также осудила инициативу Киева по ужесточению наказания за использование русского языка, назвав это проявлением дискриминации.

Инициатор миссии «Марш Мира» заявил об охоте ВСУ на российских волонтёров
Ранее Life.ru писал, что на Украине признали «физическое вымирание» страны из-за демографического кризиса. Смертность значительно превышает рождаемость, а коэффициент воспроизводства населения остаётся критически низким.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Дарья Денисова
