Инициатор миссии «Марш Мира» заявил об охоте ВСУ на российских волонтёров

Представители киевского режима ведут настоящую охоту на российских волонтёров, назначая за них крупные награды и практикуя похищения. С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил инициатор гуманитарной миссии «Марш Мира» Дмитрий Исаенко.

Активист заявил, что за головы гуманитарных работников назначаются крупные вознаграждения, а похищения стали частой практикой. По его словам, это направление противостояния не менее важно, чем непосредственные боевые действия, где сражаются наши военные. Сам Исаенко столкнулся с агрессией лично.

«Я был похищен в августе 2022 года на территории Запорожской области, до сих пор не выяснили личности тех, кто меня похитил, известен только заказчик», — поделился он.

Участники гуманитарной инициативы постоянно подвергаются атакам. Несмотря на это, деятельность не прекращается: за всё время существования проекта было совершено 57 поездок.

В зону конфликта и местным жителям удалось доставить более 100 большегрузов с помощью. Ранее Исаенко также выступил с инициативой установить в России памятник, посвященный всем живым и погибшим в ходе этих миссий людям.

Ранее Life.ru писал, что в Запорожской области трое волонтёров ранены при атаке вражеского БПЛА. Беспилотник атаковал автомобиль на дороге в районе села Кутузовка. В момент удара в машине находились волонтёры, занимавшиеся доставкой помощи гражданскому населению. Они получили ранения различной степени тяжести.