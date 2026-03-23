В Запорожской области трое волонтёров ранены при атаке вражеского БПЛА

В Токмакском районе Запорожской области трое волонтёров получили ранения в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Киевский режим совершил очередную террористическую атаку на территории Токмакского муниципального округа. Ранения различной степени тяжести получили мужчины 1975, 1969 и 1959 года рождения», — написал он в своём канале в MAX.

БПЛА атаковал автомобиль на дороге в районе села Кутузовка. В момент удара в машине находились волонтёры, занимавшиеся доставкой помощи гражданскому населению. Они получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Запорожской области фиксировались случаи атак беспилотников на гражданский транспорт. Один из таких инцидентов произошёл на дороге в направлении Васильевки. В результате удара по автомобилю погибли двое мужчин.