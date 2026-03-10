Владимир Путин
Балицкий: ВСУ атаковали Пологовский округ, погибли два мирных жителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Вооружённые силы Украины наносят массированные удары беспилотниками по Пологовскому округу в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По предварительным данным оперативных служб, дрон атаковал гражданский автомобиль — водитель погиб. Ещё один мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, также получил смертельные ранения.

«В настоящий момент на территории Пологовского муниципального округа сохраняется крайне напряжённая обстановка, продолжается массированная атака с применением БПЛА», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Утром 10 марта в херсонском селе Коробки украинский дрон-камикадзе атаковал легковушку. Машина выезжала из села в 05:50, когда с беспилотника сбросили боеприпас. Водитель погиб на месте, женщина-пассажирка с множественными осколочными ранениями доставлена в Каховскую ЦРБ. Автомобиль полностью выгорел.

