Зеленский предложил США дроны-перехватчики в обмен на ракеты для ПВО Patriot

Украина предложила Соединённым Штатам обменять свои беспилотники-перехватчики на ракеты к системам ПВО Patriot. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.

«(Киев) мог бы обменять их (ракеты к системам Patriot) на украинские беспилотники-перехватчики», — сказал украинский политик.