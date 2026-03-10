Зеленский предложил США дроны-перехватчики в обмен на ракеты для ПВО Patriot
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Украина предложила Соединённым Штатам обменять свои беспилотники-перехватчики на ракеты к системам ПВО Patriot. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.
«(Киев) мог бы обменять их (ракеты к системам Patriot) на украинские беспилотники-перехватчики», — сказал украинский политик.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина сталкивается с дефицитом систем ПВО и боеприпасов к ним, поскольку США перенаправили это всё для собственной армии на Ближнем Востоке. Теперь Киеву приходится конкурировать с другими государствами за поставки. Но это не помешало Зеленскому отправить украинских специалистов по беспилотникам в Иорданию для защиты американских баз по первому же зову США.
