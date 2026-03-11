Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
11 марта, 09:02

В Запорожской области два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ

В Запорожской области удар украинского беспилотника по гражданскому автомобилю у города Васильевка привёл к гибели двух мужчин. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Инцидент произошёл на дороге в направлении Васильевки. Губернатор подчеркнул, что опасность повторных атак со стороны украинских беспилотников остаётся актуальной для региона.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Балицкий, добавив, что угроза повторных ударов сохраняется.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины продолжают массированные удары беспилотниками по Пологовскому округу в Запорожской области. Один из дронов атаковал гражданский автомобиль, в результате чего водитель погиб, а ещё один мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, получил смертельные ранения.

