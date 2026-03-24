На Украине признали «физическое вымирание» страны из-за демографического кризиса

Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил о серьёзном демографическом кризисе в стране. По его словам, смертность значительно превышает рождаемость, а коэффициент воспроизводства населения остаётся критически низким.

«Мы физически вымираем. У нас каждый год умирает больше, чем рождается где-то на 300 тысяч человек. Нас каждый год без войны умирает около 500 тысяч человек. Рождается около 180-200-220 тысяч детей», — сказал он.

Воскобойник отметил, что текущий уровень рождаемости существенно ниже показателя, необходимого для простого воспроизводства населения. По его оценкам, коэффициент рождаемости опустился до примерно 0,7, тогда как для сохранения численности населения он должен находиться на уровне около 2,2. Отдельно Воскобойник обратил внимание на дефицит рабочей силы. По его словам, в ближайшие годы он может составить от 4,5 до 8,6 миллиона человек.

Со ссылкой на оценки Международной организации труда он добавил, что уже сейчас речь идёт о нехватке более 8 миллионов «рабочих лет», что отражает масштаб потенциального кадрового дефицита. По мнению главы ведомства, значительная часть населения не до конца осознаёт последствия демографических процессов и их влияние на экономику и рынок труда.

Ранее сообщалось, что Украина сталкивается с одним из наиболее серьёзных демографических кризисов в мире. Уровень рождаемости опустился до минимальных значений за последние 300 лет, а численность населения сократилась примерно до 28,7 млн человек.