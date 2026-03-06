Лондон рискует остаться «бездетным» из-за неподъёмной стоимости жизни

Столица Великобритании столкнулась с серьёзным демографическим кризисом: неподъёмная стоимость жизни вынуждает семьи с детьми переезжать в другие города. Согласно докладу Комитета по экономике, культуре и навыкам Лондонской ассамблеи, Лондон рискует остаться «бездетным».

«В настоящий момент Лондон сталкивается с серьёзными демографическими вызовами. Число детей в столице падает с начала 2010-х годов быстрее, чем где-либо ещё в стране, особенно тренд заметен в Центральном Лондоне», — пишет в предисловии глава комитета Хина Бохари.

Основные причины — снижение рождаемости и внутренняя эмиграция. За период с 2015 по 2025 год рождаемость сократилась на 20%, а коэффициент фертильности упал до 1,35, что ниже среднего по Великобритании. При этом общее население Лондона за последнее десятилетие выросло более чем на 500 тысяч человек.

Между 2013 и 2023 годами число детей до 10 лет в столице уменьшилось почти на 100 тысяч. Авторы доклада связывают это с низкой доступностью жилья и дороговизной ухода за детьми. Стоимость покупки дома в Лондоне почти вдвое выше средней по Англии, аренда — на 60%, а цены на детские сады в центре превышают средние показатели на треть.

Согласно прогнозам, число детей в возрасте 5–10 лет будет снижаться до 2034 года, после чего незначительно вырастет, но уже не вернётся к уровню 2010-х годов.

Проблемы с рождаемостью испытывает и соседка Великобритании Франция, где естественный прирост населения оказался отрицательным впервые после завершения Второй мировой войны — число смертей стало выше количества появившихся на свет малышей. За прошлый год во Франции родилось 645 тысяч детей, это самый низкий показатель с 1942 года. При этом число умерших французов за тот же период составило 651 тысячу человек, что на 1,5% больше аналогичных показателей за 2024 год.