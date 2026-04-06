6 апреля, 16:26

Россиянин ответит в суде за флаг Украины и свастику на могиле отца-ветерана ВОВ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В Иванове предстанет перед судом 67-летний житель Владимирской области, уроженец Холуя, по обвинению в осквернении символов воинской славы РФ. Согласно материалам дела, он нанёс изображения украинского флага и нацистской свастики на надгробия своих родителей, при этом его отец являлся ветераном Великой Отечественной войны. Мужчине инкриминируются статьи, касающиеся осквернения мест захоронений и реабилитации нацизма.

Ивановский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в качестве суда первой инстанции, проведя уже первое заседание. Обвиняемым по данному делу является пенсионер, которому инкриминируются деяния, предусмотренные частью 1 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения) и частью 3 статьи 354.1 УК РФ (публичное оскорбление памяти защитников Отечества или унижение чести и достоинства ветерана ВОВ).

«Уголовное дело рассматривается по первой инстанции Ивановским областном судом. Состоялось первое судебное заседание по указанному уголовному делу», — отметили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

В Москве студента оштрафовали за нацистские посты с «чёрным солнцем» в соцсети

Ранее Life.ru рассказывал, как жителя Камчатского края оштрафовали за публикацию в соцсети изображения с пентаграммой, которое он разместил в 2013 году. Мужчина в суде пояснял, что с 2019 года он практически не вёл страницу в соцсети.

Наталья Демьянова
