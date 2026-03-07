Жителя Камчатки оштрафовали за картинку с пентаграммой, опубликованную 12 лет назад

Суд на Камчатке назначил штраф местному жителю за публикацию в соцсети изображения с пентаграммой, размещённого ещё в 2013 году. Это следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно документам, мужчина в 2013, 2017 и 2020 годах на своей странице «ВКонтакте» опубликовал три картинки с запрещённой символикой. На самой ранней публикации изображён стоящий у доски мужчина, рисующий пентаграмму в окружности. Правоохранители усмотрели в этом демонстрацию символики экстремистской организации — международного движения сатанистов*.

В суде защитник настаивал, что сроки давности привлечения к ответственности истекли. Сам мужчина пояснил, что с 2019 года страницу активно не вёл и старые публикации не просматривал.

Однако суд счёл, что фигурант «допустил продолжительную и не прекращённую публичную демонстрацию» запрещённой символики, не предприняв действий по её удалению. В середине февраля мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначили штраф в размере 1 000 рублей.

