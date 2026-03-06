Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 13:46

В Иркутске неизвестный обокрал Спасскую церковь

Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Иркутской области

Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске неизвестный обокрал Спасскую церковь. По словам прихожан, мужчина снял с иконы Николая Чудотворца ювелирные подношения — крестики, цепи и другие украшения из золота и серебра.

МВД показало фото предполагаемого злоумышленника. В настоящий момент полиция ведёт его розыск. Правоохранители предлагают грабителю самостоятельно явиться в отдел, чтобы покаяться и объяснить мотивы своего поступка.

Обстоятельства происшествия и точная стоимость похищенного устанавливаются.

Людоедка из Иркутска, скормившая сыну тело подруги, захотела стать поваром в школе
Людоедка из Иркутска, скормившая сыну тело подруги, захотела стать поваром в школе

Ранее стало известно, что в Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины была повреждена церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. На храм упали фрагменты сбитого украинского беспилотника. Осколки повредили входную группу и оконный проём церкви.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Криминал
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar