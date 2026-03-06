В Иркутске неизвестный обокрал Спасскую церковь. По словам прихожан, мужчина снял с иконы Николая Чудотворца ювелирные подношения — крестики, цепи и другие украшения из золота и серебра.

МВД показало фото предполагаемого злоумышленника. В настоящий момент полиция ведёт его розыск. Правоохранители предлагают грабителю самостоятельно явиться в отдел, чтобы покаяться и объяснить мотивы своего поступка.

Обстоятельства происшествия и точная стоимость похищенного устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины была повреждена церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. На храм упали фрагменты сбитого украинского беспилотника. Осколки повредили входную группу и оконный проём церкви.