В Севастополе святыня попала под удар украинского дрона

В Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины была повреждена церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. Данную информацию передаёт Telegram-канал Mash на волне.

Святыня попала под удар во время атаки ВСУ на Севастополь. Фото © Telegram / Mash на волне

По информации источника, на храм упали фрагменты сбитого украинского беспилотника. Осколки повредили входную группу и оконный проём церкви. Данных о пострадавших среди прихожан или духовенства не поступало.

На этой же улице в жилом секторе зафиксированы последствия ударной волны, которая выбила стёкла в многоквартирном доме. Всего в результате налёта пострадали 9 человек, а также зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

Напомним, что в Севастополе минувшей ночью 9 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ночной атаки Вооружённых сил Украины. Сбитый беспилотник ВСУ, начинённый взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, упал вблизи многоквартирного дома на улице Ефремова. Шестерым пострадавшим, включая троих несовершеннолетних, потребовалась госпитализация.