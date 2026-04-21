Паре за секс на могиле матери в Петербурге дали год принудительных работ

Сестрорецкий районный суд вынес приговор Юлии и Денису Савиным, которые занялись сексом на могилах. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Парочку признали виновной по статье о надругательстве над местами захоронения. В Объединённой пресс-службе городских судов уточнили, что оба фигуранта полностью признали свою вину.

Суд назначил наказание в виде одного года принудительных работ каждому. Дополнительно с осуждённых будут удерживать 10% заработной платы.

Напомним, 24-летняя блогерша и её парень решили заняться сексом прямо на могиле её родственников — матери, бабушки и тёти, а потом выложили всё это в интернет. Общественность была в шоке, а Следственный комитет — в ярости. Молодых людей быстро нашли и задержали. Вину они признали, но это их не спасло.