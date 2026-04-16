16 апреля, 14:26

Разгром на кладбище под Тверью: вандалы повредили десятки могил

В Тверской области повредили 76 надгробий на сельском кладбище

Обложка © ChatGPT

В Тверской области возбудили уголовное дело после разгрома кладбища в селе Дмитрова Гора. По данным полиции, неизвестные повредили 76 надгробий.

Сообщение о случившемся поступило в отдел МВД по Конаковскому району. Прибывшие на место сотрудники зафиксировали массовые повреждения памятников. Дело расследуют по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение причастных.

По этой статье фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы. О задержанных на данный момент не сообщалось.

Ранее похожий случай произошёл в посёлке Никологоры Вязниковского района Владимирской области. Там вандалы разгромили могилы участников СВО на местном кладбище, вырвав кресты из земли и раскидав венки

Марина Фещенко
