Криптобиржа Grinex обвинила спецслужбы Запада во взломе и хищении 1 млрд руб.

Российская криптоплатформа Grinex заявила о мощной хакерской атаке. В компании не исключают причастности зарубежных спецслужб. Злоумышленники вывели средства клиентов почти на 1 млрд рублей.

Все похищенные активы конвертировали в токены Tron (TRX) через сторонние обменники. Деньги отправились на один адрес, где скопилось почти 46 млн TRX (около $15 млн). Информацию о случившемся биржа уже передала в полицию.

Работу платформы пришлось остановить. Клиенты пока не могут пополнять счета или выводить средства. Кроме того, временно закрыт пропускной режим в офис в башне «Москва-Сити».

«Цифровые улики и сам почерк преступления указывают на уникальные ресурсы, которые есть только у структур недружественных стран», — заявили представители Grinex.

Добавим, что данная площадка пришла на смену бирже Garantex. В начале марта 2025-го у предшественницы заблокировали USDT на 2,5 млрд руб. Позже американские ведомства обвинили Garantex в нарушении санкций и отмывании средств. В августе того же года США ввели ограничения и против самой Grinex.

Напомним, в деловом центре «Москва-Сити» обманутые клиенты криптобиржи Garantex устроили массовый протест у офиса компании. Пострадавшие рассказали, что биржа, прекратившая работу в начале марта из-за санкций ЕС, обещала вернуть средства, но многие до сих пор остаются без выплат. В результате клиенты решили штурмовать офис компании.