«Верните нашу крипту»: Обманутые брокеры штурмуют офис компании в «Москве-Сити»

В деловом центре «Москва-Сити» обманутые клиенты криптоброкеров штурмуют офис биржи Garantex. По предварительным оценкам, на бирже заморожено около 2,5 миллиарда рублей, сообщает SHOT.

Обстановка у «Москвы-Сити». Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу пострадавшие, биржа, которая перестала работать в начале марта из-за очередных санкций ЕС в отношении России, обещала вернуть средства. Кому-то деньги уже поступили, но многие до сих пор не дождались. В итоге криптовкладчики решили штурмовать контору.

В начале марта, сразу после объявления новых санкций Евросоюза, биржа объявила о временной остановке вывода средств. Причиной, по заявлению ЕС, стала связь биржи с российскими банками. Представители Garantex сообщили, что компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках биржи. Общая сумма замороженных средств оценивается примерно в 2,5 миллиарда рублей.



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