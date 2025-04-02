Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 13:25

«Верните нашу крипту»: Обманутые брокеры штурмуют офис компании в «Москве-Сити»

SHOT: Обманутые криптоброкеры берут штурмом офис Garantex в «Москве-Сити»

В деловом центре «Москва-Сити» обманутые клиенты криптоброкеров штурмуют офис биржи Garantex. По предварительным оценкам, на бирже заморожено около 2,5 миллиарда рублей, сообщает SHOT.

Обстановка у «Москвы-Сити». Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу пострадавшие, биржа, которая перестала работать в начале марта из-за очередных санкций ЕС в отношении России, обещала вернуть средства. Кому-то деньги уже поступили, но многие до сих пор не дождались. В итоге криптовкладчики решили штурмовать контору.

В начале марта, сразу после объявления новых санкций Евросоюза, биржа объявила о временной остановке вывода средств. Причиной, по заявлению ЕС, стала связь биржи с российскими банками. Представители Garantex сообщили, что компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках биржи. Общая сумма замороженных средств оценивается примерно в 2,5 миллиарда рублей.

В середине марта индийские власти арестовали Алексея Бещёкова, которого подозревают в администрировании, когда он отдыхал в Индии с семьёй. Ему и Александру Мира Серда, гражданину России, проживающему в ОАЭ, предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре с целью отмывания денег.

Напомним, ранее Garantex сообщала о блокировке 2,5 млрд рублей на кошельках. В связи с этим российская биржа объявила о временной остановке оказания всех услуг. Команда валютной биржи обращала внимание пользователей на то, что весь USDT на российских кошельках находится в опасности в сложившихся обстоятельствах.

США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex
США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar