«Верните нашу крипту»: Обманутые брокеры штурмуют офис компании в «Москве-Сити»
SHOT: Обманутые криптоброкеры берут штурмом офис Garantex в «Москве-Сити»
В деловом центре «Москва-Сити» обманутые клиенты криптоброкеров штурмуют офис биржи Garantex. По предварительным оценкам, на бирже заморожено около 2,5 миллиарда рублей, сообщает SHOT.
Обстановка у «Москвы-Сити». Видео © SHOT
Как рассказали телеграм-каналу пострадавшие, биржа, которая перестала работать в начале марта из-за очередных санкций ЕС в отношении России, обещала вернуть средства. Кому-то деньги уже поступили, но многие до сих пор не дождались. В итоге криптовкладчики решили штурмовать контору.
В начале марта, сразу после объявления новых санкций Евросоюза, биржа объявила о временной остановке вывода средств. Причиной, по заявлению ЕС, стала связь биржи с российскими банками. Представители Garantex сообщили, что компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках биржи. Общая сумма замороженных средств оценивается примерно в 2,5 миллиарда рублей.
В середине марта индийские власти арестовали Алексея Бещёкова, которого подозревают в администрировании, когда он отдыхал в Индии с семьёй. Ему и Александру Мира Серда, гражданину России, проживающему в ОАЭ, предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре с целью отмывания денег.
Напомним, ранее Garantex сообщала о блокировке 2,5 млрд рублей на кошельках. В связи с этим российская биржа объявила о временной остановке оказания всех услуг. Команда валютной биржи обращала внимание пользователей на то, что весь USDT на российских кошельках находится в опасности в сложившихся обстоятельствах.
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