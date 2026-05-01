1 мая, 13:36

Бастрыкин приказал завести дело из-за осквернения советского мемориала в Австрии

Обложка © Telegram / Посольство в Австрии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Вене закрасили серп и молот на памятнике советским воинам. Вандалы осквернили захоронение на районном кладбище Герстхоф.

«Председатель СКР Бастрыкин А.И. поручил ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего», – информирует следком.

В посольстве назвали произошедшее особенно циничным, потому что памятник осквернили накануне 9 Мая. В посольстве также напомнили о Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года. По мнению дипломатов, этот документ обязывает Австрию сохранять такие захоронения. Российское посольство направило в МИД Австрии официальную ноту с требованием провести расследование, найти виновных и обеспечить дальнейшую защиту мемориала.

В Киеве на месте памятника Ленину поставят фонтан
Наталья Афонина
