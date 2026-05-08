8 мая, 20:18

Захарова библейской аналогией прокомментироала осквернение памятника в Вене

Обложка © Telegram / Посольство в Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на осквернение воинского захоронения в Вене. Событие произошло накануне 9 Мая. Дипломат использовала библейскую аналогию в своём комментарии.

«Как это похоже на западную Европу — истязать спасителей. Как начали 2 тысячи лет назад, так не могут остановиться»,приводит её комментарий РИА «Новости».

Захарова: РФ жёстко ответит на высылку Австрией российских дипломатов

Напомним, в конце апреля в Вене осквернили советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф. Неизвестные вандалы запачкали краской монумент погибшим воинам. Эти солдаты отдали жизни за освобождение Австрии. Посольство России в Австрии направило ноту в МИД страны. Дипломаты потребовали принять необходимые меры для расследования инцидента.

Лия Мурадьян
