Захарова: РФ жёстко ответит на высылку Австрией российских дипломатов

Москва жёстко ответит на решение Австрии объявить персонами нон-грата российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она решительно осудила действия властей республики.

«Расцениваем эти шаги как абсолютно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные. Правящие круги псевдонейтральной Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада», — сказала дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, Вена в ущерб собственным интересам принимает «безрассудные действия» по демонтажу накопленного за многие десятилетия позитивного наследия в двусторонних отношениях между Австрией и Россией. Она подчеркнула, что Москва примет «жёсткие и болезненные ответные меры».

Напомним, Австрия объявила о высылке нескольких сотрудников Посольство России. Поводом стало якобы наличие на крышах дипломатического комплекса «леса антенн». По мнению властей республики, они могут служить для шпионажа.