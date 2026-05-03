Российские соотечественники в Австрии периодически сталкиваются с недружелюбием. Часто такие ситуации спонсируют структуры Евросоюза. Об этом рассказал генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Дипломат пояснил, что негатив исходит не от местных жителей. Инициатива идёт от Брюсселя, а европейские структуры финансируют эти проявления.

«За последнее десятилетие в отношении обществ соотечественников были зарегистрированы многочисленные случаи недружественного отношения к ним», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Генконсул добавил, что эти факты не повлияли на деятельность россиян. Соотечественники продолжают проводить совместные мероприятия. Они отмечают 9 мая, День народного единства, Новый год, Рождество и другие праздники.

Ранее участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за помощь киевскому режиму. Митингующие потребовали выхода Австрии из Европейского союза. Акция прошла у здания администрации австрийского канцлера.