В Вене протестующие выступили за выход Австрии из ЕС и остановку помощи Киеву
Участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за помощь киевскому режиму и потребовали выхода страны из Европейского союза. Митинг прошёл у здания администрации австрийского канцлера, пишет РИА «Новости».
Демонстранты держали плакаты в поддержку нейтралитета республики, против НАТО, а также с критикой санкционной политики, роста цен и действий властей. На транспарантах также присутствовали лозунги против международных организаций и призывы к мирной политике.
Среди надписей на плакатах были: «Дешёвые топливо, электричество, газ и продукты — вместо санкций», «Мы не хотим мёрзнуть ради вашей политики», «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО».
Один из организаторов акции Мартин Руттер, выступая со сцены, заявил, что никто не хочет войн за счёт австрийских налогоплательщиков. Он раскритиковал поддержку Украины и политику Евросоюза, а также призвал к выходу страны из ЕС.
Руттер возмущён тем, что из-за оказания помощи киевскому режиму власти Австрии сократили социальные выплаты своим гражданам. Кроме того, он раскритиковал антироссийские санкции, заявив, что они привели к росту цен на энергоносители, и призвал сохранить нейтральный статус республики.
После митинга колонна демонстрантов с австрийскими флагами и баннерами прошла шествием по центральным улицам города.
Ранее в немецком Марбурге около пяти тысяч человек вышли на акцию против социальной политики правительства ФРГ. Протестное мероприятие состоялось в день заседания рабочего крыла Христианско-демократического союза с участием канцлера Фридриха Мерца.
