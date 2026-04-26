25 апреля, 21:54

В городах Израиля прошли акции протеста против правительства Нетаньяху

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

В нескольких израильских городах прошли акции протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила газета Haaretz.

В Тель-Авиве демонстранты праздновали поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считавшегося одним из союзников Нетаньяху. Около 250 человек прошли маршем от посольства европейской страны к площади перед театром Хабима в центре столицы, где присоединились к антиправительственному митингу. Всего в акции участвовали более 2000 демонстрантов.

Митинги также прошли в Беэр-Шеве и Хайфе. В Иерусалиме манифестация завершилась столкновением с полицией. Два человека были задержаны.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью вылечил рак простаты, обнаруженный на ранней стадии. Политик перенёс точечную лучевую терапию, и все контрольные тесты подтвердили исчезновение образования. Нетаньяху засекретил информацию на два месяца, чтобы его противники не использовали болезнь против Израиля в разгар войны с Ираном.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
