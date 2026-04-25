Нетаньяху приказал нанести мощные удары по «Хезболле» в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ Армии обороны страны нанести мощные удары по объектам шиитской организации «Хезболлах» на территории Ливана. Соответствующее заявление опубликовала канцелярия израильского премьера.
«Глава правительства Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля наносить мощные удары по целям «Хезболлах» в Ливане», — говорится в сообщении.
О других деталях операции, включая количество целей и районы нанесения ударов, официальный источник не сообщил.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по стартовым позициям ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Обстрелам подверглись пусковые комплексы в трёх населённых пунктах к северу от линии соприкосновения — Дейр-э-Захран, Кафр-Раман и аль-Саамия. В израильском оборонном ведомстве пояснили, что данные установки создавали прямую угрозу как для военнослужащих Израиля, так и для мирных жителей.
