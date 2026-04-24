Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 13:13

Нетаньяху сообщил, что излечился от рака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху опубликовали ежегодный медицинский отчёт. Главная новость: глава правительства полностью вылечил рак предстательной железы, который был выявлен на самой ранней стадии.

Всё началось в декабре 2024 года, когда политик перенёс операцию по удалению доброкачественной аденомы простаты. Однако плановое МРТ выявило «крошечное пятно» размером менее сантиметра с подозрительными характеристиками. Биопсия подтвердила худшее — онкология. Хорошая новость: метастазов не было.

Врачи дали Нетаньяху выбор: оставаться под наблюдением или пройти точечную лучевую терапию. Премьер выбрал второе. Лечение, как говорится в документе, «оказалось полностью успешным» — образование исчезло, что подтвердили все контрольные тесты.

Сам Нетаньяху признался, что умышленно попросил засекретить информацию на два месяца.

«Я не хотел, чтобы это произошло в разгар войны с Ираном и чтобы пропаганда использовалась против Израиля», — объяснил он в соцсетях.

Только сейчас, когда курс лечения завершён и угроза миновала, сведения преданы огласке. Политик чувствует себя хорошо и продолжает работать в обычном режиме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными заявления Израиля об угрозе «ядерного Холокоста». По мнению дипломата, такие высказывания подменяют понятия и искажают исторические факты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar