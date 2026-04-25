Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 10:14

ЦАХАЛ сообщил об ударе по установкам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля нанесла удары по пусковым установкам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Кадры ударов по ЗРК «Хезболлы». Видео © Telegram / idf_telegram

Атаке подверглись пусковые комплексы в трёх районах — Дейр-э-Захран, Кафр-Раман и аль-Саамия — к северу от линии фронта. В военном ведомстве подчеркнули, что эти установки представляли непосредственную опасность для израильских военнослужащих и гражданского населения государства.

ЦАХАЛ заявил, что продолжит активные действия в прифронтовой зоне для нейтрализации угроз.

Израиль обвинил «Хезболлах» в нарушении перемирия на юге Ливана
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном. Решение было принято после очередного раунда консультаций с участием послов двух стран, а также были анонсированы новые встречи.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • Ливан
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar