Израиль обвинил «Хезболлах» в нарушении перемирия на юге Ливана

Армия Израиля заявила о новом инциденте на ливанской границе. По данным военных, отряды шиитской организации «Хезболлах» открыли ракетный огонь. Атака произошла на юге Ливана. Израильская сторона считает это грубым нарушением режима прекращения огня.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала детали происшествия. По их данным, инцидент случился в районе посёлка Раб-Талятин в Южном Ливане. Там дислоцируются израильские подразделения. В их сторону запустили несколько ракет. По версии Израиля, стрельбу вели боевики «Хезболлах».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в продлении соглашения с Ираном. Более того, американская армия планирует возобновить удары по противнику. Трамп убеждён — такой подход поможет переговорной группе США.