Тысячи немцев вышли на протест в Марбурге против политики Мерца

В немецком городе Марбург на демонстрацию против социальной политики правительства ФРГ собралось около 5 тысяч человек. Акция прошла в день, когда в городе состоялось заседание рабочего крыла Христианско-демократического союза (ХДС) с участием канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщил телеканал Welt.

К протестам призвали Левую партия, другие левые организации, а также Ассоциация германских профсоюзов (DGB) и крупнейшие отраслевые объединения IG Metall и Verdi. Участники выступили против запланированных властями сокращений в социальной сфере.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами, направленными лично против главы правительства. Шествие стартовало у главного железнодорожного вокзала Марбурга и завершилось у здания, где проходило мероприятие ХДС. Фасад этого строения протестующие закидали пакетами с краской.

Ранее эксперт Андрей Кортунов заявил, что недовольство немцев политикой канцлера Фридриха Мерца может стать для него роковым из-за раскола в коалиции: христианские демократы готовы сокращать социальные расходы ради обороны и помощи Украине, а социал-демократы против. Если коалиция развалится, Мерцу грозят досрочные выборы, которые он может проиграть. Уровень удовлетворённости правительством снизился с 34% до 27%, лидирует «Альтернатива для Германии».