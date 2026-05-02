2 мая, 05:01

Россияне в Австрии стали в 2,5 раза чаще оформлять загранпаспорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

В Зальцбурге зафиксировали резкий скачок обращений от граждан РФ. Речь идёт об оформлении загранпаспортов. Генеральный консул Дмитрий Черкашин в беседе с РИА «Новости» раскрыл точные цифры.

Спрос увеличился более чем вдвое. Если за 2023 год дипмиссия приняла 1100 заявлений на удостоверения личности для путешествий, то в 2024-м этот показатель достиг отметки 2750. Разница колоссальная.

Помимо выдачи паспортов, посетители активно решают нотариальные вопросы, восстанавливают различные справки и занимаются гражданством. Именно эти темы сейчас самые горячие среди русскоязычных жителей австрийского региона.

Черкашин подчеркнул сходную динамику роста и по другим консульским услугам. Спрос подскочил не избирательно, а практически по всем направлениям работы учреждения. Местный офис работает в усиленном режиме, чтобы справиться с нагрузкой.

Никита Никонов
