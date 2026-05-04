Австрия объявила о высылке трёх российских дипломатов из-за «леса антенн»

Вена выслала трех российских дипломатов, признав их персонами нон грата. Поводом для этого стало наличие на крышах российской дипмиссии «леса антенн», которые, как полагают австрийские власти, могут служить для шпионажа. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подтвердила Reuters эту информацию.

«Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для совершения шпионажа», — сказала она.

Как отметила министр, трое дипломатов уже покинули Австрию. Таким образом, общее число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14, передаёт агентство.

Ранее участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за помощь киевскому режиму. Митингующие потребовали выхода Австрии из Европейского союза. Акция прошла у здания администрации канцлера.