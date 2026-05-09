«Весь мир должен услышать»: Захарова объяснила, зачем Россия предупредила Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС, приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы, заявила, что предупреждение, сделанное Москвой главарю Украины Владимиру Зеленскому, должен услышать весь мир.

По словам дипломата, это заявление было необходимо, потому что коллективный Запад делает всё, чтобы не замечать человеконенавистническую логику Киева.

«Мы понимали, что коллективный Запад делает всё, чтобы не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского, вновь снабдить его политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно и обеспечить оружием и деньгами», – сообщила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что заявление Москвы об ответных шагах в случае срыва проведения парада и празднования Дня Победы – это не просто слова, а меры, которые будут применяться, если угрозы, озвученные Зеленским в Ереване, будут реализованы.

Спикер МИД напомнила, что Россия уже уведомила все государства и международные организации через их посольства и представительства в Москве, а также через российские диппредставительства за границей.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин согласился на предложенное Дональдом Трампом временное перемирие между Россией и Украиной на период 9-11 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что инициатива американского лидера приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом.