Оценка вероятности того, что президент США Дональд Трамп сможет склонить главу киевского режима Владимира Зеленского к территориальным уступкам по Донбассу, остаётся высокой. Такой вывод делает «Страна.ua».

Украинское издание указывает на то, что переговорная динамика вокруг перемирия усилила ощущение внешнего влияния на решения Киева. Отдельное внимание авторы уделяют эпизоду с вызовом секретаря СНБО страны Рустема Умерова в США, который, по их версии, стал важным сигналом политического давления.

После этих контактов Владимир Зеленский, как утверждается в материале, не стал вступать в прямую конфронтацию с инициативами, связанными с прекращением огня. Также подчёркивается, что взаимодействие Дональда Трампа и Владимира Путина, по оценке издания, продолжается и приносит ощутимые результаты в переговорном процессе.Подобная тактика давления может быть применена Вашингтоном и в вопросе будущего Донбасса.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут зайти в тупик, если Киев не выведет войска из Донбасса. Без выполнения этого условия любые дальнейшие раунды переговоров не приведут к реальному прогрессу.