Украина не сможет вернуть утраченные территории в конфликте с Россией, а её перспективы в военной, политической и демографической сферах продолжают ухудшаться. К такому выводу пришёл обозреватель The American Conservative.

«Украина не вернёт свои утраченные территории. Это уже признали даже её самые близкие союзники», — говорится в материале.

Как отмечается в статье, Вооружённые силы Украины не обладают ресурсами для изменения ситуации на поле боя и не могут переломить ход конфликта в свою пользу. Также обозреватель TAC считает, что Киев не получит членства ни в НАТО, ни в Европейском союзе.

Отдельное внимание уделено демографическим проблемам, которые, как подчёркивается, продолжают усугубляться на фоне продолжающихся боевых действий. По оценке автора, общая ситуация для Украины ухудшается, несмотря на заявления и поддержку со стороны ряда западных союзников.

Ранее сообщалось о возможном развитии ситуации вокруг конфликта на Украине и дальнейших действиях России. ВС РФ могут продолжить наступление в направлении Одессы и других крупных городов, если Киев и западные страны не признают новые территории в составе России.