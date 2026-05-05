Трамп заявил, что Украина теряет территории
© Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина теряет территории. Об этом республиканец сообщил в разговоре с Salem News.
«Они теряют территории», — заявил президент США.
Хозяин Белого дома также подверг критике масштаб военной поддержки, направленной Киеву в период администрации Джо Байдена. По его словам, объём помощи в районе 350 млрд долларов он считает неэффективным и «смехотворным».
А ранее журналист Такер Карлсон заявил, что окончательно разочаровался в Дональде Трампе после его пасхального поста с угрозами в адрес Ирана. Журналист назвал эту публикацию моральной границей, которую не смог принять. Журналист подчеркнул, что голосовал за Трампа в 2024 году и участвовал в его кампании, потому что считал его защитником людей веры.
