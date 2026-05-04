«Красная линия для христиан»: Карлсон увидел опасный знак в поведении Трампа

Журналист Такер Карлсон заявил, что окончательно разочаровался в Дональде Трампе после его пасхального поста с угрозами в адрес Ирана. Журналист назвал эту публикацию моральной границей, которую не смог принять. Об этом сообщает The New York Times.

В интервью Карлсон рассказал, что его возмутило сочетание религиозного праздника, грубой риторики и угроз мирным людям. По его словам, для христианина Пасха должна быть днём надежды, а не поводом для заявлений о возможном насилии.

Журналист подчеркнул, что голосовал за Трампа в 2024 году и участвовал в его кампании, потому что считал его защитником людей веры. Однако после публикации об Иране Карлсон решил, что президент нарушил это ожидание.

Отдельно он объяснил, почему в своих эфирах стал говорить о духовной стороне происходящего. Карлсон заявил, что видит в нынешних событиях не только политический, но и моральный кризис.

В разговоре с журналисткой он признал, что предупреждает христиан не следовать за «лжепророком». Под этим он имел в виду Трампа, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

При этом Карлсон не стал прямо утверждать, что считает Трампа Антихристом. Он заявил, что не готов давать такое определение, но считает происходящее проявлением зла.

Журналист также раскритиковал часть евангельских христиан в США, которые поддерживают Израиль по религиозным причинам. По его мнению, христиане не должны оправдывать гибель мирных людей ни при каких обстоятельствах.

Этот заход Карлсона стал одним из самых резких в его публичном разрыве с Трампом. Если раньше спор касался в основном внешней политики, теперь журналист говорит о нём как о вопросе веры, совести и личной ответственности.

