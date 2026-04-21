«Время испытать угрызения совести»: Такер Карлсон сожалеет о своём вкладе в победу Трампа на выборах

Американский журналист Такер Карлсон сильно пожалел о том, что помогал Дональду Трампу прокладывать свой путь во власть. Репортёр признался, что глубоко заблуждался в вопросах личности политика и теперь готов покаяться перед всеми, кто поверил и пошёл за Трампом, как и он. Об этом Карлсон рассказал в собственной программе The Tucker Carlson Show.

«Мы внесли свой вклад в это. Все, кто поддерживал его, писал ему речи. Мы все к этому причастны. И недостаточно теперь просто сказать, что ты поменял своё мнение. Вы, я, миллионы поддерживавших его людей — причина того, что происходит сейчас. Мне кажется, самое время испытать угрызения совести», — пояснил журналист.

Он добавил, что его ещё долго булет мучать эта тема, так как пришедший к власти Трамп оказался далеко не ангелом. Карлсон заверил, что очень сожалеет, что вводил американцев в заблуждение, уверяя в «хорошести» политика.

Ранее Такер Карлсон открыто бросил вызов армии и президенту США. В своём подкасте он обратился к военным и окружению Дональда Трампа с призывом не просто отказаться, а саботировать любые приказы о нанесении ударов по Ирану – вплоть до применения ядерного оружия. В ответ американский президент назвал Карлсона «человеком с низким IQ».