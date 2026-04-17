Трамп назвал Такера Карлсона человеком с низким IQ

Президент США Дональд Трамп резко высказался о своём бывшем соратнике, журналисте Такере Карлсоне. Пост с критикой он опубликовал 17 апреля в своей соцсети Truth Social.

«Это просто! Такер — человек с низким IQ. Его всегда легко победить, и он сильно переоценён!» — написал политик.

В том же сообщении глава государства затронул и других публичных фигур. Под удар попали журналистка Мегин Келли и активистка Кэндис Оуэнс — их он также обвинил в отсутствии высокого интеллекта.

Оуэнс Трамп охарактеризовал как «по-настоящему глупую и психически больную». Кроме того, в публикации упомянут основатель InfoWars Алекс Джонс — его республиканец назвал банкротом, который «полностью спекся».

При этом лидер США отметил, что среди сторонников движения MAGA есть «очень хорошие» и умные люди. Он противопоставил их тем, кого подверг критике.

В завершение записи Трамп предложил составить список известных персон, разделив их на «хороших», «плохих» и находящихся «где-то посередине». По его словам, такой перечень был бы «завораживающим».

Ранее, 9 апреля, Карлсон заявил, что Вашингтону следует дистанцироваться от Тель-Авива из-за его агрессивной политики. Он призвал прекратить поддержку Израиля и выстраивать отношения с ним «как с любой другой страной».