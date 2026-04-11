Свобода слова по-русски: Глава RT в Ливане поразил Такера Карлсона откровением
Глава ливанского RT Суини заявил Карлсону о полной независимости редакции
Стив Суини. Обложка © Telegram / stevesweeneyjournalist
Глава бюро RT в Ливане Стив Суини заявил, что на телеканале обладает полной журналистской свободой и может самостоятельно выбирать темы для работы. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Суини, ему никто не указывает, что именно освещать, где снимать и какие темы поднимать. Он также отметил, что, по его мнению, британские СМИ не предоставляют достаточного пространства для полноценной журналистской работы. Суини напомнил, что журналист Би-би-си Стив Розенберг ежегодно присутствует на «Прямой линии» президента России Владимира Путина и пытается задать провокационные вопросы.
«Каждый год у него не получается, но он продолжает пытаться. Но Би-би-си всё равно может работать внутри России. Я не мог бы делать то же самое в Британии. Меня бы попытались арестовать», — заключил он.
Ранее Россию Суини назвал единственной страной, которая оказала реальную поддержку после атаки со стороны Израиля. Москва отреагировала на инцидент на дипломатическом уровне и направила официальное представление израильскому послу.
