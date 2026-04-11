Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 апреля, 13:01

Свобода слова по-русски: Глава RT в Ливане поразил Такера Карлсона откровением

Глава ливанского RT Суини заявил Карлсону о полной независимости редакции

Стив Суини. Обложка © Telegram / stevesweeneyjournalist

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини заявил, что на телеканале обладает полной журналистской свободой и может самостоятельно выбирать темы для работы. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Суини, ему никто не указывает, что именно освещать, где снимать и какие темы поднимать. Он также отметил, что, по его мнению, британские СМИ не предоставляют достаточного пространства для полноценной журналистской работы. Суини напомнил, что журналист Би-би-си Стив Розенберг ежегодно присутствует на «Прямой линии» президента России Владимира Путина и пытается задать провокационные вопросы.

«Каждый год у него не получается, но он продолжает пытаться. Но Би-би-си всё равно может работать внутри России. Я не мог бы делать то же самое в Британии. Меня бы попытались арестовать», — заключил он.

Глава Минздрава Ливана пожелал выздоровления раненому журналисту RT

Ранее Россию Суини назвал единственной страной, которая оказала реальную поддержку после атаки со стороны Израиля. Москва отреагировала на инцидент на дипломатическом уровне и направила официальное представление израильскому послу.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
