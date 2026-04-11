Россия оказалась единственным государством, которое по-настоящему поддержало руководителя бюро RT в Ливане Стива Суини после атаки со стороны Израиля. Подробностями произошедшего репортёр поделился в беседе с американским ведущим Такером Карлсоном.

На дипломатическом уровне Москва оперативно отреагировала на инцидент — израильскому послу было сделано официальное представление. В то же время родной для пострадавшего журналиста Лондон предпочёл закрыть глаза на случившееся, отделась дежурной отпиской для прессы.

Как утверждает Суини, западные дипломаты не протянули ему руку помощи. Представители британского посольства в Бейруте даже не попытались связаться с ним, полностью проигнорировав факт ранения соотечественника.

«Единственная страна, которая оказала мне реальную, твёрдую поддержку, — это Россия», — заявил сотрудник телеканала.

Напомним, инцидент произошёл 19 марта. Тогда сам журналист и его оператор получили ранения в ходе удара израильских военных.