Россия заявила протест Израилю из-за обстрела журналистов RT на юге Ливана

МИД России выразило протест Израилю в связи с обстрелом на юге Ливана, в результате которого пострадали сотрудники телеканала RT. Журналисты получили ранения во время атаки израильских военно-воздушных сил.

Замглавы министерства Георгий Борисенко заявил послу Израиля в Москве Одеду Йосефу официальный протест, подчеркнув недопустимость действий, приведших к травмированию журналистов.

«С российской стороны заявлен протест в связи с обстрелом сотрудников съёмочной группы телеканала RT, получивших ранения в результате ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана», — сообщили в дипведомстве.

Детали о состоянии пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняются. Российская сторона потребовала от Тель-Авива провести тщательное расследование инцидента.

Напомним, корреспондент RT Стив Суини и его оператор пострадали в результате израильской атаки на юге Ливана, когда их автомобиль пересекал мост вблизи военной базы. Им оказывают помощь, Суини уже удалили шрапнель. Журналист получил ранение, несмотря на то, что съёмочная группа находилась в специальных опознавательных жилетах с надписью «Пресса» и в момент удара и исполняла профессиональные обязанности.