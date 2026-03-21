Глава Минздрава Ливана пожелал выздоровления раненому журналисту RT

Министр здравоохранения Ливана Ракян Насер ад-Дин обратился с пожеланиями выздоровления к главе ливанского бюро телеканала RT Стиву Суини. Журналист пострадал 19 марта в результате израильского удара по мосту в районе Эль-Касмия на юге страны.

«Мы желаем вашему журналисту Стиву Суини скорейшего выздоровления. Надеемся, что впереди нас ждут лучшие времена, давайте настраиваться на позитив», — приводит его слова сайт телеканала.