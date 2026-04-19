Сын Такера Карлсона покинул пост в Белом доме после ссоры отца с Трампом
Обложка © ТАСС / ЕРА
Сын известного американского журналиста Такера Карлсона Бакли уволился с должности заместителя пресс-секретаря вице-президента США Джей Ди Вэнса. Причиной называется нарастающее напряжение мужду его отцом и главой Белого дома Дональдом Трампом из-за разногласий по Ирану. Об этом пишет Independent.
При этом официально была озвучена другая причина — Бакли Карлсон якобы решил заняться собственным бизнесом и открыть консалтинговую фирму. Он хотел покинуть политический пост ещё в конце 2025 года, но был вынужден проработать дольше ради завершения начатых им дел. Апогей конфликта Такера Карлсона с Трампом произошёл не так давно. Журналист обвинил президента в попытке уничтожить чуть ли не весь иранский народ. Он заявил в эфире своего шоу, что глава государства возомнил себя Богом.
«У нас не теократия. Мы не воюем с другими теократиями, чтобы выяснить, какая эффективнее», – жёстко пошутил Карлсон.
Напомним, президент США Дональд Трамп резко высказался о своём бывшем соратнике, журналисте Такере Карлсоне. Пост с критикой он опубликовал 17 апреля в своей соцсети Truth Social. Он назвал репортёра человеком с невысоким интеллектом.
