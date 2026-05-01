Затягивание конфликта на Украине западным лобби привело к уничтожению Украины как нации. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон на своём YouTube-канале.

Он утверждает, что поддержка военных действий со стороны части политических кругов в США и Европе привела к значительным финансовым затратам для западных налогоплательщиков, а также к серьёзным человеческим потерям на территории Украины, прежде всего среди мужского населения. По его словам, перераспределение сельскохозяйственных земель Западом лишь дополнят потери.

«Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование. Точка», — заявил Карлсон.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО устроили бардак на Украине. Республиканец также раскритиковал их за отказ поддержать операцию США против Ирана. Американский лидер подчеркнул, что его предшественник Джо Байден предоставил Украине 350 миллиардов долларов. Трамп назвал это «безумием» и указал, что это одна из причин продолжающегося конфликта.