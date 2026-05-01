Глава РФПИ Кирилл Дмитриев похвалил немецкую газету Berliner Zeitung. Издание продолжает освещать расследование коррупционного дела на Украине, связанного с «плёнками Миндича». Об этом он написал в соцсети X.

«Браво Berliner Zeitung за то, что не похоронило расследование коррупции в Украине. Расследование дела о «плёнках Миндича» официально является антикоррупционным делом, однако молчание традиционных СМИ красноречиво говорит о предвзятости», — сообщил Дмитриев.

Вечером 28 апреля были опубликованы разговоры бизнесмена Тимура Миндича, друга Владимира Зеленского. На записях он с секретарём СНБУ Рустемом Умеровым обсуждает финансирование производства дронов. В другом разговоре с соучредителем «Квартала-95» Сергеем Шефиром Миндич обсуждал ситуацию вокруг экс-министра Алексея Чернышова.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. Она упомянула компанию Fire Point, которую экс-комик ранее представлял зарубежным инвесторам как пример украинского технологического бизнеса. Утверждается, что в распоряжении журналиста-расследователя оказались секретные аудиозаписи, переданные антикоррупционным бюро Украины.