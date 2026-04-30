Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 19:59

«Устроили на Украине бардак»: Трамп обрушился на европейских союзников по НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что европейские страны — члены НАТО устроили бардак на Украине. Республиканец также осудил европейских союзников по НАТО за нежелание поддержать операцию США против Ирана.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак. Украина никак не касается (США. — Прим. Life.ru), нас разделяет океан. А вот их это касается», — сказал хозяин Белого дома.

Кроме того, президент США обратил внимание, что его предшественник Джо Байден передал Украине $350 млрд. По словам Трампа, «это безумие» и именно это является одной из причин продолжающегося конфликта.

Хегсет заявил о вере Трампа в урегулирование конфликта между Россией и Украиной

Ранее Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за действия по урегулированию украинского конфликта. По словам американского лидера, Мерцу следует сосредоточиться на завершении конфликта и решении внутренних проблем Германии, включая вопросы иммиграции и энергетики. Также он призвал немецкого политика уделять меньше внимания международным вопросам, связанным с Ираном.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar