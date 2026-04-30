«Устроили на Украине бардак»: Трамп обрушился на европейских союзников по НАТО

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что европейские страны — члены НАТО устроили бардак на Украине. Республиканец также осудил европейских союзников по НАТО за нежелание поддержать операцию США против Ирана.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак. Украина никак не касается (США. — Прим. Life.ru), нас разделяет океан. А вот их это касается», — сказал хозяин Белого дома.

Кроме того, президент США обратил внимание, что его предшественник Джо Байден передал Украине $350 млрд. По словам Трампа, «это безумие» и именно это является одной из причин продолжающегося конфликта.

Ранее Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за действия по урегулированию украинского конфликта. По словам американского лидера, Мерцу следует сосредоточиться на завершении конфликта и решении внутренних проблем Германии, включая вопросы иммиграции и энергетики. Также он призвал немецкого политика уделять меньше внимания международным вопросам, связанным с Ираном.